Covid in Irpinia, aumentano i contagi: 112 in 24 ore. Allerta a Caposele Preoccupa anche il dato di Ariano Irpino. 23 persone ricoverate tra Moscati e Frangipane

L'Azienda Sanitaria Locale comunica su 1.748 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 112 persone:

- 1, residente nel comune di Altavilla Irpina;

- 11, residenti nel comune di Ariano Irpino;

- 2, residenti nel comune di Atripalda;

- 4, residenti nel comune di Avella;

- 11, residenti nel comune di Avellino;

- 2, residenti nel comune di Baiano;

- 1, residente nel comune di Bonito;

- 1, residente nel comune di Calitri;

- 17, residenti nel comune di Caposele;

- 2, residenti nel comune Capriglia Irpina;

- 2, residenti nel comune di Cervinara;

- 4, residenti nel comune di Chiusano di San Domenico;

- 2, residenti nel comune di Fontanarosa;

- 4, residenti nel comune di Forino;

- 1, residente nel comune di Greci;

- 1, residente nel comune di Lacedonia;

- 1, residente nel comune di Lapio;

- 6, residenti nel comune di Lioni;

- 3, residenti nel comune di Mercogliano;

- 1, residente nel comune di Mirabella Eclano;

- 4, residenti nel comune di Montefalcione;

- 2, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

- 4, residenti nel comune di Montella;

- 10, residenti nel comune di Montoro;

- 1, residente nel comune di Morra De Sanctis;

- 1, residente nel comune di Mugnano del Cardinale;

- 1, residente nel comune di Pago del Vallo di Lauro;

- 1, residente nel comune di Prata PU;

- 2, residenti nel comune di San Martino Valle Caudina;

- 1, residente nel comune di Sant’Andrea di Conza;

- 4, residenti nel comune di Serino;

- 2, residenti nel comune di Torella dei Lombardi;

- 1, residente nel comune di Villanova del Battista;

- 1, residente nel comune di Zungoli.

Sono 23 le persone tra Moscati di Avellino e Frangipane di Ariano Irpino. Di queste 13 nelle aree Covid, 8 in sub intensiva e due in Rianimazione. Procede con buona lena la campagna vaccinale: ieri superato il tetto delle 4mila somministrazioni al giorno.