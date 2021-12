Doni, bikers e sorrisi: domani arrivano i "Babbo Natale in moto" Consegne speciali per i piccoli e sfilata dei Santa Claus in motocicletta

Doni in moto ad Avellino e Atripalda, per un Natale all’insegna del senso autentico delle feste e della gioia dei bambini. Tornano ad emozionare i Babbo Natale in moto, per una domenica speciale ed emozionante. Domani, domenica 19 dicembre 2021, si terrà la 13esima edizione del “Babbo Natale in moto”, organizzata dagli Indian Bikers MC Avellino. Un appuntamento, che anno dopo anno, conferma il desiderio degli organizzatori e partecipanti di dedicare ai bambini un momento speciale di festa, doni e sorrisi. I motociclisti ( circa 30 con la partecipazione dei Fuerca Bikers di Avellino e i Legio Linteata di Benevento ) sfileranno vestiti da Babbo Natale tra Avellino ed Atripalda, per consegnare doni ai bambini, tra sorrisi e rombo dei motori. I regali sono stati consegnati tra numerosi punti raccolta che in queste settimane hanno collaborato all’iniziativa tra Irpinia e Sannio, ad Avellino presso la Farmacia “Faretra”, il “Panificio Savelli”, il “Country sport”, la concessionaria “Bloodbrothers”, il bar baguetteria “I tre Moschettieri” , il ristorante “La fenice”, nel Sannio presso “Fabbriche Riunite Torrone di Benevento”, “Vaffanluppolo”, “Look Mania”, il pub “Fat Boy” e i gruppi motociclistici sopra menzionati, sarà consegnata ai bimbi a piazza Kennedy, nel Villaggio di Babbo Natale, nel parco giochi, l’altra ai piccoli ospiti di una casa famiglia ad Atripalda. La raccolta doni è in programma alle ore 15.30, presso la concessionaria Bloodbrothers di via Pianodardine, 53. Intorno alle ore 16 è prevista la partenza. Ecco il percorso: via Tedesco, via Circumvallazione ( stop presso ristorante la Fenice per nuova raccolta doni), zona Tribunale, via de Conciliis , viale Platani, via Roma, Corso Europa, piazza Libertà, via Nappi, centro storico, piazza Kennedy, fino all’arrivo nel Villaggio di Babbo Natale, per la consegna ai bimbi, prevista per le ore 17.30. Dopo piazza Kennedy i bikers torneranno in sella e raggiungeranno, in forma privata, la casa famiglia ad Atripalda . Ma ci sarà anche uno stop al bar Clicqout in piazza Umberto ad Atripalda. La conclusione del Babbo Natale in moto si terrà presso il bar baguetteria “I Tre Moschettieri “in piazza Castello ad Avellino, alle 19.30, per un brindisi, con la musica di “Attenti a quei due”.