Festa: "A Natale più controlli ma più posti all'aperto nei locali" Il sindaco ha partecipato al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza in Prefettura

Il sindaco Festa, a margine del comitato che si è svolto in Prefettura per discutere delle misure anti-Covid e dell'incremento dei controlli da attuare sul territorio provinciale durante le festività natalizie, ha fatto il punto della situazione sulle misure da applicare in virtù delle nuove restrizioni volute dalla Regione Campania per contenere la diffusione del Covid. "Con l'ordinanza della Regione Campania abbiamo già una serie di divieti stabiliti e noi ci atterremo alle indicazioni. Di concerto con le Forze dell'Ordine e con il Prefetto implementeremo i controlli per evitare che ci siano violazioni" - dichiara il primo cittadino - ci rendiamo conto delle difficoltà dei commercianti. Avrei gradito che fossero i Sindaci, rispetto alle condizioni del territorio, a prevedere restrizioni ma così non è stato. Prendiamo atto del provvedimento della Regione Campania. Rispetto alle istanze dei commercianti, con il vicesindaco Nargi si sta verificando la possibilità di qualche provvedimento che consenta, da seduti, di aumentare i posti delle attività commerciali".