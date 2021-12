Il covid torna ad uccidere in Irpinia: un morto al Moscati, era vaccinato I numeri salgono, il decesso nel capoluogo

È deceduto questa mattina, nell’Unità operativa Covid di Malattie Infettive dell’Azienda ospedaliera Moscati, un paziente di 84 anni di Rotondi (Av), ricoverato dal 13 dicembre scorso in terapia sub-intensiva. L'anziano, che era affetto da altre patologie, era vaccinato. Doppia dose per l'anziano stroncato dal coronavirus in otto giorni. Si aggrava il dato relativo ai ricoveri e il contagio avanza in tutta la provincia di Avellino. Al Moscati è pronta a riaprire la palazzina Covid, dedicata esclusivamente all'assistenza dei malati coronavirus. Nelle aree Covid dell’Azienda Moscati sono ricoverati 12 pazienti: 10 nell’Unità operativa di Malattie Infettive e 2 nell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione.