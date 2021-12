"Vaccini anche a Natale per scongiurare la zona arancione" La Morgante: "Preoccupano le scuole, sembra essere tornati a un anno fa"

L'ultimo aggiornamento dei contagi Covid in Irpinia consegna 118 positivi. A preoccupare stavolta i 14 casi di Montoro. In doppia cifra anche il capoluogo con 15 e Ariano con 14.

Al “Frangipane” sono ricoverati 9 pazienti di cui 8 in Sub-intensiva e nelle scorse ore è deceduta una 86enne di Ariano.

"Faremo i vaccini anche il giorno di Natale - spiega Maria Morgante, direttrice generale della Asl di Avellino - nella speranza di evitare l'eventuale passaggio alla zona arancione anche grazie ai provvedimenti restrittivi che il presidente De Luca ha emanato. In questo momento sono le scuole a preoccuparci maggiormente”.

Dopo il record registrato martedì, il maggior numero di contagi in questa quarta ondata, il tasso d'incidenza resta molto alto in Irpinia e allora l'Asl lavora senza sosta per scongiurare la zona arancione. E' quello che assicura la manager a margine della cointitolazione al compianto dottor Angelo Frieri dell'ospedale Criscuoli di Sant'Angelo dei Lombardi.

“La situazione è difficile, sembra di essere tornati a marzo dello scorso anno”. Anche per questo la direzione non vuol farsi trovare impreparata nell'eventualità di dover aumentare i posti letto Covid negli ospedali irpini.