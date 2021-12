Alloggi, Festa consegna le chiavi di via Tedesco: "Un'attesa lunga 40 anni" Ma tra i residenti non manca la delusione di trascorrere un altro anno nei prefabbricati

Seppur sul filo di lana il sindaco Gianluca Festa ha mantenuto la promessa di consegnare le chiavi dei nuovi alloggi popolari di via Francesco Tedesco prima di Natale.

“Oggi è una bella giornata – commenta il primo cittadino - Dopo 40 anni consegnamo alloggi pronti e collaudati a persone che ne avevano effettivamente esigenza. Certo ci vorrà ancora qualche giorno per il trasloco e per le intestazioni delle utenze, ma la consegna delle chiavi e la firma del verbale di consegna degli immobili mette la parola fine ad una querelle lunga 40 anni".

Ma non mancano perplessità e scetticismo tra gli assegnatari. La signora Carmela, in particolare, resta molto delusa per non poter trascorrere il Natale in una casa nuova. "Il cantiere purtroppo non è ancora finito. La consegna delle chiavi è solo uno spettacolo, un modo per chiudere la bocca ad alcuni di noi che sono critici nei confronti di questa amministrazione”.

Le prime 30 famiglie potranno trasferirsi nelle nuove case, con ogni probabilità, con l'inizio del nuovo anno.