Alla Chiesa del Rosario il precetto natalizio dei Vigili del Fuoco Il comandante Bellizzi ha consegnato le benemerenze al personale

Si è svolto oggi presso la Chiesa del SS. Rosario di Avellino, il precetto Natalizio dei Vigili del Fuoco. La messa è stata presieduta da Padre Francesco Lombardo, che in passato prima di prendere i voti, ha prestato servizio per qualche anno come Vigile del Fuoco. Dopo il rito religioso, il Comandante Mario Bellizzi ha effettuato la consegna delle benemerenze al personale, ed in particolar modo ha consegnato prima le croci di anzianità a: Dirigente vice direttore logistico gestionale SIlvia Negri, Operatore esperto Silvana Mazza, al vigile Claudio Della Pia, al vigile Luca Iannaccone, al vigile Pellegrino Marinelli, al vigile Carmine Mastantuoni e e al vigile Salvatore Troise. Mentre sono stati consegnati i diplomi di lodevole servizio per il personale andato in pensione, a Carmine Labruna, Luisa Vecchione, Mario Melillo, Michele Schiavone e a Mario Schibelli Il comandante Bellizzi alla fine della cerimonia ha colto l’occasione per salutare ed augurare a tutto il personale del Comando di Avellino buone feste.