Anna Sperduto dopo 32 giorni torna a casa. "San Pio mi ha protetta" La commerciante avellinese rimasta ustionata in un incidente domestico racconta il suo calvario

Dopo 32 giorni di degenza Anna Sperduto è tornata a casa: “Sono salva per miracolo, San Pio mi ha protetta dal fuoco: mi è apparso nei giorni del coma”, racconta nella sua prima diretta social da casa, la commerciante 34enne rimasta ustionata in un drammatico incidente domestico. Un mese fa Anna era stata intubata e trasferita al Cardarelli, dopo essere transitata al Moscati di Avellino, dove era stata intubata in gravi condizioni. Rimasta ustionata per il malfunzionamento di una stufa in casa sua Anna era arrivata nel nosocomio di Avellino con serie ferite a fuoco e arti e parti superiori del corpo. Poi le lunghe settimane di degenza nell'ospedale specializzato di Napoli. Ieri il suo ritorno a casa che ha commosso la comunità avellinese. Anna in città è particolarmente amata per le sue iniziative solidali in favore degli ultimi. “Sono salva per miracolo, San Pio mi ha protetto dal fuoco: mi è apparso nei giorni del coma”. Ha raccontato in diretta facebook. Un diretta quella di ieri seguita da tantissime persone, che in queste lunghe settimane non hanno mai fatto mancare il loro affetto ad Anna. Emozionata e visibilmente provata dalle lunghe settimane di cure, Anna ha raccontato la sua lotta per la vita, ringraziando amici, familiari e cittadini per la vicinanza e solidarietà ricevuta. Anna ha ringraziato anche i referenti della Curva Sud, il sindaco di Avellino, quello di Mercogliano e di Monteforte per la presenza e partecipazione al Flash Mob organizzato lo scorso 7 dicembre in Piazza Libertà per lei. "Pregate sempre, io sono salva per miracolo e la fede mi ha aiutata tantissimo in queste lunghe settimane - ha spiegato -. Io, prima di fare ritorno a casa, ieri ho voluto fare tappa a Pietrelcina, per ringraziare Padre Pio, il nostro amato San Pio, che mi è apparso in quei giorni di coma e, sono certa, mi ha protetta".