Positiva al covid partorisce al Moscati: mamma e figlio stanno bene La neomamma è asintomatica e il piccolo è risultato negativo al virus al primo tampone

E’ risultato negativo al covid al primo tampone di verifica il neonato venuto alla luce ieri all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. La mamma è risultata positiva al coronavirus, ma non presenta sintomi. Mamma e piccolo stanno entrambi bene. La donna è asintomatica ed è assistita in area isolata da personale dedicato, del reparto guidato dal primario Elisiario Struzziero. Sono state attuate le procedure predisposte per la paziente gravida sospetta o infetta, che è stata pertanto immessa nel percorso protetto fino alla sala operatoria allestita per i Covid-19. Dopo immediata consulenza infettivologica e dopo aver praticato il tampone, l’équipe, seguendo tutti i protocolli di sicurezza previsti, ha fatto nascere il piccolo. Dopo il parto, la donna è stata sistemata in isolamento in un’area protetta e separata dal resto dell’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia. Il neonato ora è seguito da personale dedicato dell’unità operativa di Neonatologia e Tin guidata dal dottore Sabino Moschella, isolato con la sua mamma in attesa delle nuove verifiche. Mamma e figlio stanno entrambi bene. Ora si attende un nuovo tampone di controllo per il piccolo, che attualmente risulta negativo al coronavirus.