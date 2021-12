Vigilia di Natale con il boom di contagi: 269 positivi. Focolai a raffica 42 casi a Caposele. Rischio cambio di colore

Covid scatenato in provincia di Avellino. Sfondano quota 250 i nuovi casi di positività accertata in provincia di Avellino a conferma dei diffusi e numerosi focolai che si sono attivati in numerosi comuni. A Caposele sono 42 i casi di coronavirus, 19 ad Avella, 39 ad Avellino. Questi i comuni in cui si registra il maggior numero di contagi da coronavirus. L'Azienda Sanitaria Locale comunica che in provincia su 1.914 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 269 persone:

- 3, residenti nel comune di Aiello del Sabato;

- 3, residenti nel comune di Ariano Irpino;

- 4, residenti nel comune di Atripalda;

- 19, residenti nel comune di Avella;

- 39, residenti nel comune di Avellino;

- 5, residenti nel comune di Baiano;

- 2, residenti nel comune di Bonito;

- 42, residenti nel comune di Caposele;

- 1, residente nel comune di Capriglia Irpina;

- 1, residente nel comune di Castel Baronia;

- 5, residenti nel comune di Cervinara;

- 3, residenti nel comune di Cesinali;

- 9, residenti nel comune di Domicella;

- 2, residenti nel comune di Fontanarosa;

- 1, residente nel comune di Forino;

- 12, residenti nel comune di Grottaminarda;

- 7, residenti nel comune di Lauro;

- 9, residenti nel comune di Marzano di Nola;

- 4, residenti nel comune di Melito Irpino;

- 9, residenti nel comune di Mercogliano;

- 1, residente nel comune di Mirabella Eclano;

- 2, residenti nel comune di Montefalcione;

- 8, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

- 2, residenti nel comune di Montefredane;

- 3, residenti nel comune di Montella;

- 1, residente nel comune di Montemarano;

- 1, residente nel comune di Montemiletto;

- 3, residenti nel comune di Montoro;

- 2, residenti nel comune di Moschiano;

- 2, residenti nel comune di Mugnano del Cardinale

- 2, residenti nel comune di Ospedaletto d’Alpinolo;

- 3, residenti nel comune di Paternopoli;

- 1, residente nel comune di Pietradefusi;

- 15, residenti nel comune di Prata PU;

- 4, residenti nel comune di Pratola Serra;

- 4, residenti nel comune di Quadrelle;

- 2, residenti nel comune di Quindici;

- 1, residente nel comune di Roccabascerana;

- 2, residenti nel comune di San Martino Valle Caudina;

- 1, residente nel comune di Sant’Angelo a Scala;

- 1, residente nel comune di Santo Stefano del Sole;

- 1, residente nel comune di Serino;

- 3, residenti nel comune di Sirignano;

- 10, residenti nel comune di Sperone;

- 2, residenti nel comune di Sturno;

- 3, residenti nel comune di Taurano;

- 9, residenti nel comune di Volturara Irpina.