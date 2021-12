Scontro con la gazzella dei carabinieri, brutta avventura per assessore Avellino Positivo all'alcoltest e ritiro della patente. Ferito a un braccio l'amico che era in auto con lui

Si è scontrato con una gazzella dei carabinieri alla rotonda di Atripalda della superstrada Avellino Salerno. L'incidente è avvenuto ieri in tarda serata.

Praticamente è andato dritto, schiantandosi contro la vettura dei militari che erano in quel posto per rilevare un altro incidente, avvenuto poco prima. Si tratta di S. L. , 26 anni di Avellino, con importante incarico presso l'amministrazione del capoluogo.

I carabinieri a quel punto hanno chiesto l'intervento di una pattuglia della Volante per refertare l'accaduto.

I poliziotti hanno effettuato l'alcoltest e il giovane sarebbe risultato positivo, con un tasso alcolico superiore al consentito. Immediato il ritiro della patente e la denuncia alle autorità giudiziarie, che dovranno verificare ogni circostanza e ricostruire la fedeltà della dinamica dei fatti. Ferito a un braccio l'amico che era con lui in auto.

In ossequio alle nuove normative, giova ricordare che, fino a quando non ci sarà una sentenza passato in giudicato, il 26enne è da ritenersi a tutti gli effetti innocente, quindi soltanto presumibilmente responsabile dell'accaduto.

Di qui la tutela delle sue complete generalità.