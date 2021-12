Covid, in Irpinia contagio dilagante. Vaccini anche a Natale Nelle ultime ore somministrate poco più di 3000 dosi

Covid, il contagio dilaga in Irpinia. Ci sono focolai praticamente ovunque. 269 positivi nelle ultime 24 ore su quasi 2000 tamponi esaminati. A Caposele sono altri 42, in paese si supera ormai quota 100, ma grazie all'alto tasso di vaccinati non si registrano ospedalizzazioni. 39 nuovi casi nel capoluogo, 19 ad Avella, 15 a Prata Principato Ultra, 12 a Grottaminarda, 10 a Sperone, solo per stare alle doppie cifre. E allora l'Asl non si ferma neanche a Natale con le vaccinazioni. I cittadini apprezzano anche se resistono problemi con la piattaforma per registrarsi. Nella giornata di ieri sono state somministrate nei centri vaccinali dell’Asl di Avellino 3.262 dosi di vaccino così suddivise:

154 presso il Centro Vaccinale di Mirabella Eclano

87 presso il Centro Vaccinale di Sant’Angelo dei Lombardi

6 presso P.O. di Ariano Irpino

107 presso il Centro Vaccinale di Montemarano

412 presso il Centro Vaccinale di Avellino

108 presso il Centro Vaccinale del Montoro

240 presso il Centro Vaccinale di Solofra

253 presso il Centro Vaccinale di Ariano Irpino Vita

120 presso il Centro Vaccinale di Vallata

126 presso il Centro Vaccinale di Atripalda

53 presso il Centro Vaccinale di Moschiano

166 presso il Centro Vaccinale di Cervinara

210 presso il Centro Vaccinale di Montefalcione

181 presso il Centro Vaccinale di Grottaminarda

103 presso il Centro Vaccinale di Mercogliano

106 presso il Centro Vaccinale di Altavilla Irpina

129 presso il Centro Vaccinale di Mugnano del Cardinale

134 presso il Centro Vaccinale di Montella

85 presso il Centro Vaccinale di Bisaccia

172 presso il Centro Vaccinale di Lioni

12 MMG

13 a domicilio

114 pediatriche

20 presso Casa Circondariale

19 aziende