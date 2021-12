Natale di vaccini al Paladelmauro, in Irpinia somministrate oltre 2.000 dosi E intanto appaiono manifesti no vax nelle bacheche comunali

Mentre in città, dopo le scritte sui muri, appaiono manifesti no vax anche nelle bacheche comunali, l'Asl non si ferma con le vaccinazioni neanche a Natale Nella giornata di ieri, 24 dicembre, sono state somministrate nei Centri Vaccinali dell’Asl di Avellino tot. 2.382 dosi di vaccino così suddivise:

87 presso il Centro Vaccinale di Monteforte Irpino

85 presso il Centro Vaccinale di Mirabella Eclano

87 presso il Centro Vaccinale di Sant’Angelo dei Lombardi

49 presso il Centro Vaccinale del P.O. di Sant’Angelo dei Lombardi

328 presso il Centro Vaccinale di Avellino

96 presso il Centro Vaccinale del Montoro

100 presso il Centro Vaccinale di Solofra

130 presso il Centro Vaccinale di Ariano Irpino Vita

93 presso il Centro Vaccinale di Vallata

89 presso il Centro Vaccinale di Atripalda

47 presso il Centro Vaccinale di Moschiano

82 presso il Centro Vaccinale di Cervinara

109 presso il Centro Vaccinale di Montefalcione

143 presso il Centro Vaccinale di Grottaminarda

88 presso il Centro Vaccinale di Mercogliano

88 presso il Centro Vaccinale di Altavilla Irpina

90 presso il Centro Vaccinale di Mugnano del Cardinale

181 presso il Centro Vaccinale di Montella

135 presso il Centro Vaccinale di Bisaccia

104 presso il Centro Vaccinale di Lioni

6 MMG

5 a domicilio

150 pediatriche