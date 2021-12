Covid, esplosione di contagi: 640 in 3 giorni. Senza mascherina: 30 multe Due denunce per epidemia colposa: sorpresi in giro mentre erano in quarantena

Covid e contagi a raffica in Irpinia. Il record è di 640 casi in tre giorni tra Vigilia, Natale e Santo Stefano. 273 gli infetti contabilizzati a Natale, 269 quelli scovati il 24 dicembre a cui si sono aggiunti i 98 di ieri. 82 i casi in tre giorni solo ad Avellino città, mentre a Caposele, dopo il focolaio scoppiato a scuola, sono 115 gli infetti e 240 i cittadini in isolamento. I sindaci predicano cautela e invitano i cittadini ad evitare occasioni di rischio per la propagazione del virus. Si abbassa l'età media dei positivi: sempre più bambini e ragazzi sono contagiati. La situazione dei ricoveri resta stabile e sono stati trasferiti nella palazzina Alpi, riaperta prima di Natale, i malati coronavirus. Il covid corre veloce e sono coinvolti dalla diffusione del virus tutti i comuni irpini.

Controlli a tappeto in Irpinia delle forze dell'ordine. Sono otto i cittadini multati perchè trovati senza certificazione verde nei luoghi dove è fatto obbligo. Altri 29 sono stati multati perchè senza la mascherina. Sono scattate anche due denunce per epidemia colposa, per due persone sorprese fuori casa nonostante in quarantena. Verifiche a tappeto in 381 esercizi commerciali. Multati solo 4 locali pubblici nei quali sono stati scovati clienti e dipendenti senza il Green pass. Per un’attività è stata disposta anche la chiusura. Particolarmente attiva la polizia ad Ariano Irpino diretta dal vice questore Maria Felicia Salerno dove sono state elevate finora numerose sanzioni in diverse attività commerciali di varie tipologie. Controlli a teppeto su tutto il territorio che non cesseranno minimamente. Stesso impegno da parte dei carabinieri e guardia di finanza.

Intanto oggi alle ore nove riapre la piattaforma per le prenotazioni dei vaccini. Aprono domani, dalle 9 alle 18, anche le postazioni drive through di Avellino (Pianodardine), Ariano Irpino e Moschiano. Mercoledì, sempre dalle 9 alle 18, sarà attiva solo quella del capoluogo. Nell’ultima settimana, sono state somministrate circa 20mila terze dosi e quasi 7mila prime dosi (anche per effetto dell’introduzione del super green pass e dell’obbligo vaccinale anche per forze dell’ordine e personale scolastico docente e non docente e per il personale amministrativo in servizio nella strutture sanitarie).