Covid, è corsa al tampone. In Irpinia sono 4 i ricoveri in terapia intensiva Il punto della situazione tra Moscati e Frangipane

Covid, contagio dilagante in Irpinia. E' corsa ai tamponi per questi giorni di festa e per gli incontri con amici e parenti nei prossimi giorni fino a Capodanno.

I cittadini campani hanno preso letteralmente d'assalto farmacie, centri diagnostici e laboratori dove si eseguono tamponi rapidi antigenici e molecolari per poter trascorrere le feste in maggiore tranquillità.

Ore di attesa e in qualche caso anche di preoccupazione la variante Omicron si sta dimostrando particolarmente contagiosa.

Intanto presso l’Area Covid del P.O. di Ariano Irpino SAnt'Ottone Frangipane sono ricoverati 9 pazienti, di cui 5 in degenza ordinaria, 3 in Sub intensiva e 1 in Terapia Intensiva mentre al Covid Hospital dell’Azienda Moscati sono ricoverati 16 pazienti, 3 dei quali in terapia intensiva.