Avellino, arriva un nuovo parcheggio gratuito a via Tedesco Circa 40 posti auto nell'area a ridosso del Parco Manganelli

Arriva una nuova area di sosta gratuita in città. Lo ha comunicato l'assessore all'ambiente del Comune di Avellino, Giuseppe Negrone con una breve nota stampa in cui si annuncia alla cittadinanza che è stato realizzato un parcheggio per circa 40 posti auto, gratuito, nei pressi dell'accesso al Parco Manganelli in via Francesco Tedesco all'altezza del civico 100. L'area si trova sulla sinistra venendo dal cimitero, poco prima del Comando dei vigili urbani.