Lo Scisma sommerso e Papa Francesco: Leone Melillo presenta il libro in Irpinia

L'appuntamento è per il prossimo 10 gennaio al castello della leonessa

Ecco il programma

Montemiletto.  

Lo "Scisma sommerso" e Papa Francesco. Quando il Magistero diventa pedagogia politica. Leone Melillo Università degli studi di Napoli e Università di San Isidro Plàcido Marin, presenta il suo libro in Irpinia, a Montemiletto. L'appuntamento è per il prossimo 10 gennaio al castello della leonessa.

A fare gli onori di casa il sindaco Massimiliano Minichiello. Interverranno: Fabio Benigni presidente consiglio dell'ordine degli avvocati di Avellino, Pasquale Cascio arcivescovo diocesi Sant'Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia e vice presidente della conferenza episcopale Campania, Gaetano Gubitosa direttore generale dell'Asl Napoli 1 centro, Michele Gubitosa vice presidente della quarta commissione finanze, Francesco Lavanga sindaco di Mondragone, Donato Madaro giudice tributario corte di giustizia Avellino, Sergio Melillo vescovo diocesi Ariano Irpino-Lacedonia, delegato della conferenza episcopale Campania beni culturali e edilizia di culto, Toni Ricciardi commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transazione demografica in atto, Gianfranco Rotondi vice presidente della XIV commissione politiche dell'unione europea. Introduce Leone Melillo, modera Antonio Della Porta Università degli studi di Napoli "Parthenope".

