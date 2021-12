Dopo il bar Cappuccini, chiudono per covid il Broadway e la pizzeria romana Il contagio dilaga, provvedimenti temporanei per accertare eventuali nuovi casi positivi

Incubo covid ad Avellino, dove esplode il contagio e punta a cifra cento il numero dei casi positivi accertati nei tre giorni di festa.

Aumenta il numero di attività commerciali, locali e bar chiusi per l’accertata positività di alcuni dipendenti. Succede al Bar Cappuccini, dove i gestori informano a mezzo social, della chiusura temporanea dell’attività per la positività al coronavirus di due collaboratori. Servirà qualche giorno per effettuare ogni verifica del caso, tra tamponi per tutti i componenti dello staff e sanificazioni di rito. Stesso caso al Bar Pizzeria Broadway dove a causa del contagio di un membro del personale, sempre in via precauzionale, si è deciso di chiudere. Ma non è tutto. Anche la pizzeria Romana, sede di via Cannaviello, informa la clientela della positività di un collaboratore che ha imposto lo stop per qualche giorno, per consentire di effettuare tamponi e sanificazione. Ma non solo: 2 i dipendenti positivi accertati presso la pizzeria Capone di via Fosso Santa Lucia. Stessa chiusura temporanea e tamponi per i collaboratori e proprietari anche in questo caso. Nelle scorse settimane era già accaduto in altre attività ricettive nel capoluogo. Complici i giorni di festa i locali sono più affollati e i rischi aumentano. In questi giorni sono scattati controlli accurati delle forze dell'ordine su green pass e utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Dopo le verifiche sono stati otto i cittadini multati perchè trovati senza certificazione verde nei luoghi dove è fatto obbligo. Altri 29 sono stati multati perchè senza la mascherina. Sono scattate anche due denunce per epidemia colposa, per due persone sorprese fuori casa nonostante in quarantena. Verifiche a tappeto in 381 esercizi commerciali. Multati solo 4 locali pubblici nei quali sono stati scovati clienti e dipendenti senza il Green pass. Per un’attività è stata disposta anche la chiusura.