Da discarica a parcheggio, riqualificata area di via Tedesco a ridosso del parco 40 posti auto gratuiti

Fino a qualche tempo in quest'area di via Tedesco, che funziona anche come accesso al Parco Manganelli, c'erano erbacce, rovi, rifiuti, topi e pneumatici. Una discarica insomma, a due passi da case ed esercizi commerciali.

Ora arriva una nuova area di sosta gratuita. Lo ha comunicato l'assessore all'ambiente Giuseppe Negrone. Il parcheggio per circa 40 posti auto ed è gratuito. L'area si trova sulla sinistra venendo dal cimitero, poco prima del Comando della Polizia Municipale.

Soddisfatti commercianti e residenti della zona. “Qui prima era una vera e propria discarica - ci raccontano - ora finalmente abbiamo ripristinato anche un decoro della zona. Ringraziamo per questo il vicesindaco Laura Nargi, l'assessore Giuseppe Negrone e l'ingegner Valentino che da subito hanno compreso le nostre esigenze e si son messi al lavoro per riqualificare l'area”.

“Appena abbiamo avuto la segnalazione ci siamo accertati che fosse di proprietà comunale e immediatamente abbiamo proceduto – dichiarano gli assessori Giacobbe e Negrone – è nostra intenzione non fermarci qui ed individuare altre aree da adattare a parcheggi. In questo caso è anche utile alle mamme e ai genitori dei bambini che possono andare al parco più agevolmente".