Mamme covid: 3 parti in 48 ore al Moscati."Le donne gravide devono vaccinarsi" I neonati negativi al primo tampone. Il primario Struzziero: anche chi allatta si vaccini subito

Tre parti di mamme covid al Moscati tra la Vigilia di Natale e Santo Stefano. 48 ore di super lavoro per il reparto guidato dal dottore Elisiario Struzziero che ha prontamente attivato il protocollo in emergenza, necessario per consentire parti in sicurezza di mamme coronavirus. Fortunatamente le tre signore e i tre neonati stanno tutti bene. I piccini sono risultati negativi al primo tampone di verifica, ma serviranno nuovi test per scongiurare il rischio di contagio trasmesso da madre a figlio. Sono nati due bimbi il giorno di Santo Stefano da mamme che hanno scoperto solo in ospedale di essere positive al virus. Stesso percorso per una signora che ha dato alla luce il suo piccolo alla vigilia di Natale. "Siamo pronti per ogni emergenza - spiega il dottore Struzziero -. E' allarmante il numero crescente di mamme covid approdate in ospedale in così poche ore a conferma della recrudescenza della pandemia in questi giorni di festa. Ricordo a tutte le neomamme e donne in gestazione e allattamento che ogni primo venerdì del mese si fanno i vaccini in reparto. Un passaggio necessario per evitare la diffusione del virus. Ogni donna, senza esitazione, deve e può vaccianrsi. Solo così può evitare le conseguenze più sere della malattia".