Via alla demolizione dell'istituto "Scoca", sradicato anche lo storico cedro Sono partiti i lavori di abbattimento in via Morelli e Silvati ad Avellino: nascerà un parcheggio

Anche qui, come in via Tedesco - a pochi passi da Parco Manganelli - nascerà un parcheggio. Sono partiti i lavori di abbattimento dello storico istituto commerciale "Scoca" di via Morelli e Silvati. Il Comune ha speso 380mila euro per radere al suolo la scuola e creare un nuovo parcheggio a servizio dei cittadini. Ad aggiudicarsi l'appalto, la Dalma Costruzioni di Pratola Serra. Il progetto prevede la realizzazione, come anticipato dal sindaco, di un park con giardino. E questa mattina le gru hanno cominciato a demolire la scuola. Verrà sradicato anche l'albero di alto fusto situato all'ingresso della scuola. Si tratta di un antico cedro che con molta probabilità verrà trasferito in altra zona verde.

Dal 2017 la scuola per ragioni di sicurezza sismica è chiusa e al suo interno non si sono più tenute lezioni. Dalla prossima settimana potrebbe già partire il cantiere che porterà nel campus scolastico ruspe e mezzi pesanti per abbattere la scuola e far posto alla nuova infrastruttura. Resterà in piedi solo la palestra già attualmente utilizzata dagli studenti e prof dell'Amabile.