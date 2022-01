San Michele di Serino, il sindaco Boccia positivo al Covid "Sono in quarantena, rispettando le regole"

Il sindaco di San Michele di Serino, Michele Boccia, è risultato positivo al Covid-19. Lo ha annunciato lo stesso primo cittadino, sui canali istituzionali: "Care e cari sammichelesi, ad un mese dalla terza dose di vaccino, ho contratto il Covid-19. Sto osservando il periodo di quarantena nel rispetto delle regole. Durante la quarantena continuerò a lavorare per il Paese ed esservi vicino, in particolar modo a quelle famiglie che sono in difficoltà ed in uno stato di disagio".