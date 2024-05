Asl Avellino, giornate epatologiche irpine: focus ad Ariano A confronto epatologi ed esperti in malattie del metabolismo

Torna l’appuntamento con le giornate epatologiche Irpine. L’Asl di Avellino, diretta da Mario Nicola Vittorio Ferrante ha promosso una due giorni, il 17 e 18 maggio presso auditorium comunale “Lina Wertmüller” di Ariano Irpino, mettendo a confronto epatologi ed esperti in malattie del metabolismo.

L’obiettivo è fornire a specialisti e medici di medicina generale l’opportunità di apprendere le ultime linee guida nella diagnosi e nel management del paziente con Ali (Acute liver injury), Alf (Acute liver failure) e Aclf (Acute on chronic liver failure) e le novità nel management clinico-terapeutico dei pazienti affetti da steatosi con sindrome metabolica, focalizzando l’attenzione sui risultati ottenuti sul piano nazionale e regionale in relazione al Piano di eradicazione dell’epatite C e le novità terapeutiche in ambito di infezione da virus delta.

L’evento ha, altresì, lo scopo di porre l’attenzione sulla gestione dei pazienti epatopatici nei reparti di medicina interna soprattutto alla luce delle complicanze più frequenti quali le infezioni nel cirrotico, il management della prevenzione farmacologica dei sanguinamenti nei pazienti con ipertensione portale, le AKI (Acute kidney injury) nel paziente cirrotico, dare luce a quelle che sono le novità terapeutiche su patologie epatiche rare e consentire un confronto tra epatologi dell’adulto ed epatologi del paziente pediatrico.

Nella seconda giornata si darà l’opportunità di mettere a confronto tutte le massime expertise in tema di colangiocarcinoma sia per quanto riguarda la diagnosi che per quanto riguarda gli approcci terapeutici con un confronto multidisciplinare ponendo gli esperti a confronto su casi clinici complessi.

Responsabile scientifico Antonella Cavalli

L’evento è accreditato ECM (n. 8 crediti formativi fino ad esaurimento posti) e destinato a medici (tutte le discipline), infermieri, biologi, TSRM, TSLB, farmacisti, dietisti.

Di seguito il programma

17 maggio 2024

12.30 Registrazione dei partecipanti

13.00 Saluti delle Autorità

Annamaria Bellizzi - Direttore UOC Medicina PO Sant‘Ottone

Frangipane Ariano Irpino

Enrico Franza - Sindaco di Ariano Irpino

Francesco Sellitto - Presidente Ordine dei Medici Chirurghi

e degli Odontoiatri della Provincia di Avellino

Ortensio Zecchino - Presidente Biogem

Vincenza Calvaruso Presidente Nazion ale AISF

Gianfranco Vallone Presidente Eletto SIUMB

Maria Concetta Conte - Direttore Sanitario Aziendale ASL Avellino Mario Ferrante - Direttore Generale ASL Avellino

Introduzione al corso: Antonella Cavalli

I sessione

Moderano: Mario? Masarone, Rodolfo Nasti, Massimo Rossi

13.30 Management of alcoholic hepatitis: from steroids to liver transplantation - Francois Durand

13.45 Update on Diagnosis and Management of Acute Liver Failure - Antonella Santonicola

14.00 Diagnosi e trattamento della insufficienza epatica acuta su cronica (ACLF)- Salvatore Piano

14.15 Discussione con Gaetano Cotticelli

II sessione

Moderano: Alessandro Federico, Andrea Fontanella

14.25 Le infezioni nel paziente cirrotico - Loredana Tibullo

14.40 Approccio medico nella gestione multidisciplinare del sanguinamento acuto da ipertensione portale Vincenzo La Mura

14.55 Gut liver axis nelle patologie epatiche - Francesca Romana Ponziani

15.10 Assetto coagulativo nel cirrotico: un oscillante equilibrio - Luca Fontanella

15.25 Discussione con Pier Paolo Di Micco

15.35 - 15.50 Lettura Magistrale

Introduce: Carmine Coppo?la

Diagnosi non invasiva della steatosi e della fibrosi epatica: tecnologie a confronto Luca Rinaldi

15.50 - 16.10 TAVOLA ROTONDA

Dal cambio di nomenclatura ai nuovi orizzonti nel management clinico e terapeutico delle steatosi epatiche: esperti a confronto

Modera: Mario Masarone

Intervengono: Donato Cataldo, Fabio Lo Calzo, Filomena Morisco, Genoveffa Pizza, Alfredo Caturano

16.10 Coffee break

III sessione

Moderano: Maria Concetta Conte, Angelo Salomone Megna

16.30 Eradicazione da HCV: perché siamo ancora lontani Mario Masarone

16.45 Trattamento dell’HCV nel paziente cirrotico - Ernesto Claar

17.00 Terapia dell’Epatite Delta oggi: fatti e controversie - Ivan Gentile

17.15 Le vaccinazioni nel paziente con epatopatia cronica - Alessio Sepe

17.30 Discussione con Maria D’Antò

Miscellanea

Moderano: Maria Amitrano,? Paolo Sorrentino, Enrico Risolo

17.40 La cardiomiopatia del cirrotico: dalla diagnosi al management clinico-terapeutico- Vittorio Ambrosini

17.55 L’AKI nel paziente cirrotico: dalla diagnosi al management terapeutico -Carmen Cocca

18.10 Le insidie diagnostiche delle epatopatie in età pediatrica - Raffaele Iorio

18.25 Colestasi intraepatiche familiari: dalla diagnosi alle nuove strategie terapeutiche - Mario Romeo

18.40 Discussione con Maurizio Bianchi

18.50 - 19.10 Caso clinico - Riccardo Nevola, Pasquale Perillo

19.10 Chiusura dei lavori della prima giornata

Programma 18 maggio 2024

9.00 Registrazione ed apertura dei lavori della seconda giornata

Colangiocarcinoma dalla diagnosi agli approcci terapeutici

Moderano: Antonio Cozzolino, Luigi Pasquale

9.30 Medicina di precisione nel colangiocarcinoma: dalle cellule di origine ai target terapeutici

Vincenzo Cardinale

9.45 Imaging nel colangiocarcinoma intraepatico: quale ruolo per la CEUS? - Fulvia Terracciano

10.00 Il ruolo dell’ecoendoscopia nella diagnosi del colangiocarcinoma - Desiree Picascia

10.15 Colangiocarcinoma: il ruolo del radiologo nella diagnosi di Il livello - Paolo Romano

10.30 Coffee break

10.45 Ruolo delle terapie intra-arteriose nel trattamento del colangiocarcinoma intraepatico - Giulio Lombardi

11.00 Il ruolo del gastroenterologo interventista nel management del colangiocarcinoma - Aristide Morante

11.15 Strategie terapeutiche sistemiche nel colangiocarcinoma - Giuseppe Santabarbara

11.30 Approccio terapeutico alle forme miste: quali sono i nuovi strumenti a disposizione dell'oncologo? Tania Losanno

11.45 Quale spazio ha il trapianto nel colangiocarcinoma? - Umberto Cillo

12.00 Il ruolo della chirurgia mininvasiva nel colangiocarcinoma - Mario Annecchiarico

12.15 Discussione

12.30 - 13.00 Tavola rotonda

L’importanza dell’approccio multidisciplinare dalla diagnosi al management terapeutico del colangiocarcinoma

Modera: Ilario De Sio

Intervengono: Andrea Fiorentino, Giampiero Francica, Marco Niosi, Michele Orditura, Walter Santaniello, Mena Volpe 13.00 Conclusione e chiusura dei lavori e questionario di valutazione Ecm.