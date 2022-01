"Anche con le scuole chiuse tuteliamo i nostri piccoli" A San MIchele di Serino l'amministrazione comunale ha organizzato uno screening gratuito

Dopo l'ordinanza firmata dal governatore De Luca sulla sospensione delle attività didattiche in presenza per asili, elementari e medie, molti comuni irpini hanno deciso di annullare o rinviare a data da destinarsi le operazioni di screening sulla popolazione scolastica.

Non è accaduto invece a San Michele di Serino dove l'attenzione è stata rivolta soprattutto ai più piccoli.

Nonostante il provvedimento della Regione, i genitori non hanno esitato a sottoporre al test gratuito nei locali del municipio i propri figli anche per una forma ulteriore di serenità e sicurezza familiare.

A fare gli onori di casa, con il sindaco Michele Boccia bloccato a casa proprio dal virus, il vicesindaco Antonio Delle Grazie.

“Non ci siamo voluti fermare perchè questo può essere comunque uno strumento preziosissimo per arginare la diffusione del virus in paese e lo abbiamo esteso anche a parecchi commercianti. Omicron è molto contagiosa e diffusiva, raccomandiamo sempre massima prudenza e senso di responsabilità”.

Regge al momento il piano anticovid dell’Azienda ospedaliera Moscati. Nella struttura di contrada Amoretta sono ricoverati 29 pazienti: 4 in terapia intensiva.

Intanto, l'Asl rilancia la campagna vaccinale con il drive through per gli over 50. Da domani è aperta la piattaforma Soresa per le prenotazioni per la tre giorni di somministrazioni, da domani a mercoledì 12 gennaio.

I numeri del contagio sono sempre alti nel capoluogo e in Valle caudina. Complessivamente si registrano 561 nuovi positivi su 2659 test analizzati.

Ad Avellino si contano altri 93 casi. 41 a Cervinara e 26 a Rotondi. 26 anche a Monteforte e 25 a Mercogliano ma sono ancora tantissime le comunità che registrano un bollettino a doppia cifra.