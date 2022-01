Sta bene la donna positiva al Covid: parto riuscito al Frangipane Parla il primario del reparto di ostetricia e ginecologia Domenico Stanco

Sta bene e verrà trasferita in area Covid la donna giunta positiva al pronto soccorso dell’ospedale Frangipane di Ariano Irpino e che domenica scorsa senza alcuna complicanza ha partorito un bimbo. Una situazione di emergenza gestita con grande tempismo, prudenza e sinergia. Mamma e piccolo come ci conferma il primario del reparto di ginecologia Domenico Stanco sono in buone condizioni.

“Si è trattato di un'urgenza, la paziente, non era assolutamente trasferibile, è stata inizialmente isolata, portata in sala operatoria, sottoposta ad intervento e successivamente nella nostra area parto, che essendo distante dal reparto, ci ha consentito di creare una sorta di isolamento per la donna, non coinvolgendo la divisione di ginecologia. Dall’area parto verrà collocata in quella Covid. Tra mille difficoltà e varie problematiche che comunque ci sono, va evidenziata la grande sinergia e collaborazione che c’è stata, da parte di tutti, pronto soccorso, sala operatoria, ostetricia, lido, al fine di gestire al meglio questa delicata situazione.

Dal primario Stanco, un appello alle donne in gravidanza: “Le donne gravide, sono da considerarsi soggetti fragili, più suscettibili alle complicanze del Covid e quindi vivamente invitate a vaccinarsi. Ormai è dimostrato che problematiche sia per le donne che per il bambino che portano in grembo, non ve ne sono legate al vaccino. Il consiglio della società scientifica è quello, per prudenza, di programmare la vaccinazione superato il primo trimestre. E’ questo un discorso di maggiore tranquillità. Ma ciò che è importante, per la loro salute è vaccinarsi evitando così complicanze importanti, in qualche caso per la mamma e il nascituro.”