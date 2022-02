Rifiuti, Aiello del Sabato partecipa al bando per un ecocompattatore Obiettivo migliorare il riciclo

Lunedì scorso l’Amministrazione Comunale di Aiello del Sabato ha inoltrato domanda partecipando al bando ministeriale per contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l’utilizzo di un eco-compattatore.

«Siamo fiduciosi e speriamo in un esito positivo - sottolinea il Sindaco di Aiello del Sabato Sebastiano Gaeta - in modo da favorire la raccolta selettiva dei rifiuti in plastica e di migliorarne l’intercettazione e il riciclo in un’ottica di economia circolare»