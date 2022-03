Mercogliano, si inaugura il campetto sportivo di via Sparano Appuntamento domani, 10 marzo, a Torelli

L’Amministrazione D’Alessio consegna alla città il campetto sportivo di via Sparano dopo un importante intervento di messa in sicurezza, restyling ed efficientamento energetico che ha permesso di sollevare la struttura dallo stato di abbandono e degrado in cui versava da anni.

Si inaugurerà domani alle ore 10:30, insieme al Sindaco e agli amministratori ci saranno Don Modestino Limone per la benedizione e gli alunni della scuola del plesso di Torelli, che ne usufruiranno per l’attività motoria.

Un campo in erba sintetica, un playground completamente rimodernato per vivere momenti di intrattenimento e svago all’ aria aperta, per favorire l’integrazione e la socialità tra i giovani, che verrà affidato alla parrocchia di Torelli per la gestione e la supervisione.

Grazie ad un finanziamento ministeriale e alla tenacia del Sindaco, dell’ Assessore ai lavori pubblici Carmine Marinelli, insieme ai tecnici e ai colleghi consiglieri competenti per le deleghe specifiche ai lavori, da domani a Torelli sarà disponibile un’ area dedicata ai giovani, una risposta concreta dell’ Amministrazione alla richiesta di attenzione per i bambini e i ragazzi della comunità locale.

Quest’altro importante tassello del programma elettorale sarà arricchito a breve da un ulteriore intervento di riqualificazione che riguarderà ancora Torelli, nello specifico via Fontana San Nicola, dove verranno allestite panchine e fioriere per creare accoglienti luoghi di sosta lungo la strada.