Avellino: ultimo weekend d'attesa con l'abbraccio dei tifosi Nel pomeriggio supporter in tribuna Montevergine. Domani il sorteggio dei quarti di finale

La lunga fase di preparazione è ormai alle battute finali perché domani mattina l'Avellino e le altre squadre che hanno chiuso la stagione regolare al secondo posto entreranno in gioco definitivamente con il sorteggio che decreterà gli accoppiamenti dei quarti di finale promozione (secondo turno della fase nazionale). Nel frattempo, nel corso e al termine dell'allenamento pomeridiano, i biancoverdi riceveranno l'abbraccio dei tifosi che si raduneranno dalle 16.30 nei pressi della tribuna Montevergine.

Carrarese, Calabro: "Poco citati, mi va bene così"

In serata squadre in campo per il match di ritorno del primo turno e la Carrarese di Antonio Calabro ripartirà dal 2-0 sul Perugia in trasferta e potrà permettersi anche di perdere con due gol di scarto tra le mura amiche: avrà comunque il pass per i quarti di finale. "Mi devi scusare, ma per sabato (oggi, ndr) non ho pensieri se non per la mia partita (Carrarese-Perugia, ndr). - ha spiegato il tecnico nella conferenza pre-gara - Squadre da evitare? Per chi vive nel calcio e ne ha viste tutte non posso esimermi dal pensare soltanto al Perugia perché se lo faccio io lo farà anche la squadra e questa è la cosa più brutta. Ho riempito lo spogliatoio con tutti gli articoli che ho letto e in cui non era nemmeno nominata la Carrarese e per me va benissimo così".