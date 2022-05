Avellino, fiori e verde al Corso. Festa: "Abbiatene cura. La città è più bella" Anche in periferia interventi su aree verdi come spiega il sindaco

"Da oggi le aiuole del Corso tornano a risplendere con i colori dei fiori e delle piante. Mentre prosegue l’opera di sfalcio dell’erba in tutta la città, lavoriamo per riqualificare ed abbellire gli angoli e le strade della nostra Avellino.". Così il sindaco Gianluca Festa in un post su facebook mostra gli interventi di piantumazione e sistemazione lungo il salotto buono, precisando che in tutta la città sono in corso opere di sfalciamento e sistemazione delle aree verdi comunali. Un'opera che inaugura idealmente l'arrivo della bella stagione, tra verde e cura delle aree comuni. Ma non solo. Nelle zone periferiche sono in corso molte opere di cura e riassetto del verde, simbolo del capoluogo irpino.