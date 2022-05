Irpiniambiente, Buonopane: "Dal management dichiarazioni fuori luogo" Ma aggiunge: "Nessuna caccia alle streghe, solo valutazione dello stato di salute"

Non è tardata la replica del presidente della Provincia Rino Buonopane al management di Irpiniambiente che aveva parlato di attacchi gratuiti dalle istituzioni sull'operato della società dei rifiuti di via Cannaviello.

Da Monteforte Irpino, dalla presentazione del concorso di progettazione per riqualificare la frazione Gaudi, Buonopane non le ha mandata a dire:

"Ho dato l’incarico a Scognamiglio agli inizi di febbraio, un atto del tutto sganciato rispetto alla vicenda dell’Ato rifiuti, lo dico perché si vogliono legare le due vicende ma non è così. Il dottor Scognamiglio, funzionario del ministero, sta facendo un lavoro certosino. L’ho detto, anche in passato, non c’è nessuna caccia alle streghe, ma una valutazione sullo stato di salute della società partecipata dalla provincia rispetto alle scelte che a breve si andranno a fare, un lavoro che renderemo pubblico in maniera trasparente e lineare.

"Parliamo - ha aggiunto - di 5mila pagine di attività, e che riguarda i conti e la gestione. Leggo però delle dichiarazioni che non condivido: ricordo che quel management dipende dalla Provincia, l’idea che i manager possano accusare la proprietà la trovo davvero fuori luogo”.