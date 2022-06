Angeli della guerra. Volontari della misericordia Montella in udienza dal Papa Domani guidati da Flavio Lombardi i volontari saranno ricevuti da Papa Francesco

Volontari irpini in Ucraina in udienza dal Papa. Domani mattina i Volontari della Misericordia di Montella, impiegati nelle missioni umanitarie in Ucraina, saranno ricevuti in Udienza da Sua Santità Papa Francesco. A guidarli il governatore Flavio Lombardi, che porterà nella Capitale il racconto di uno straordinario impegno umanitario dei volontari montellesi, sempre pronti ad aiutare chi soffre.

Domani sera, invece, parteciperanno, su espresso invito, alla cerimonia organizzata dall'Amministrazione Comunale di Viscopisano (PI) per testimoniare anche loro l'esperienza vissuta nei paesi colpiti dalla guerra con l'aiuto prestato agli Ucraini più bisognosi durante il loro transito dal confine.