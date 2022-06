Metro leggera ad Avellino, ci sono i primi cordoli per le corsie preferenziali Rallentamenti al traffico cittadino verso Via Colombo

Passi in avanti per la metrpolitana leggera. In via Colombo spuntano i cordoli per delimitare le corsie. Qualche disagio alla circolazione con traffico rallentato. Le delimitazioni saranno istituite anche lungo via Roma, corso Europa, corso Umberto e via Tedesco. Provvisori e gialli ma comunque un primo segnale verso la definizione del trasporto pubblico elettico di Avellino.