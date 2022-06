Malati oncologici, Alaia: "Regione impegnata per tempestività delle cure" l Presidente Commissione sanità durante l'audizione delle associazioni campane dei pazienti

"La Commissione sanità è impegnata quotidianamente per assicurare ai pazienti oncologici la possibilità di avere prestazioni diagnostiche in tempi celeri, adeguate alle esigenze senz'altro particolari di chi deve affrontare patologie gravi. Ho avuto assicurazione dal Governo regionale che presto saranno adottati provvedimenti adeguati affinché le aziende sanitarie che hanno in cura tali pazienti eseguano tutti gli esami necessari, evitando loro di doversi recare in strutture private con un dispendio di risorse e con un allungarsi dei tempi che può pregiudicarne la guarigione."

È quanto ha dichiarato Enzo Alaia, Presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale, durante l'odierna audizione congiunta V e VI Commissione delle Associazioni dei malati oncologici della Campania.

"Abbiamo affrontato, inoltre - ha aggiunto Alaia - anche la questione relativa ai tetti di spesa, chiedendo di incrementare ancora le risorse a favore dei privati, evitando così il blocco delle prestazioni, specie per i pazienti con patologie gravi. Nel contempo, la Commissione ha già previsto di interessare i nuovi direttori generali, sentendoli in audizione, al fine di sensibilizzarli affinché le prestazioni della sanità pubblica possano andare incontro sempre di più alle specifiche esigenze oggi rappresentate dalle associazioni dei pazienti oncologici."

"Ovviamente, io personalmente e la Commissione tutta saremo ancora più vigili al fine di verificare i risultati raggiunti dalle aziende sanitarie in termini di qualità e di rapidità dei servizi offerti ai pazienti", chiude Alaia.