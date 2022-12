Mega Albero e Luminarie, il sindaco Festa: "Così Avellino torna a vivere" Ieri sera l'accensione delle luci in città e dell'Albero di Natale al Corso

“Finalmente chiudiamo i due anni di pandemia, di covid, restrizioni e chisure.Avellino finalmente riparte. Mai così tanta gente in piazza e per il centro città nel giorno del l’accensione dell’albero di Natale e delle luminarie. Mi ricorda il mio primo Natale da sindaco nel 2019, prima della pandemia. Con luci, colori, profumi e la suggestione dei nuovi Mercatini di Natale, abbiamo dato il via alle festività natalizie Le voci e le note del Conservatorio hanno fatto il resto. La Magia del Natale è arrivata anche in città. Nel giorno dell’Immacolata. Come da tradizione. Buone Feste a tutti gli avellinesi". Lo ha detto il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, a margine dell'accensione delle luminarie e del grande albero collocato lungo il corso principale. "Ritrovare questa gioia e questa partecipazione mi riempie di orgoglio. Si nota l’affetto delle persone, questo ci rincuora e possiamo dire che la comunità è con noi. Per quanto riguarda il commercio, già in estate, abbiamo realizzato un intervento straordinario. Replicheremo nei mesi freddi di questo Natale con le iniziative premiando le famiglie che sono rimaste in città, aspettando anche visitatori da fuori. Funzioneranno le luminarie, le casette con la griffe di Avellino, il villaggio di Babbo Natale. La città che si risolleva e che torna a vivere”, conclude.