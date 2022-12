Radioterapia al Frangipane: al via affidamento lavori per accelleratore lineare Un risultato storico per le aree interne. L'annuncio a pochi giorni dal Natale

Via libera ai lavori per la realizzazione del servizio di radioterapia nel plesso “Frangipane” di Ariano Irpino. Nell'ambito del programma di investimenti ex art. 20 L. n.67/88 l'Asl di Avellino, diretta da Mario Nicola Vittorio Ferrante, a seguito di gara d'appalto, ha aggiudicato l'intervento che prevede l'installazione di un acceleratore lineare ad energia media e multipla presso l'ospedale di Ariano Irpino per un importo di circa 5.500.000 di euro, al fine di dare piena attuazione al Dca 98/2016 (rete oncologica regionale).

I tempi per la realizzazione dell'intervento sono stati fissati in 365 giorni naturali e consecutivi.

“L'attivazione del servizio di radioterapia presso l'ospedale di Ariano Irpino rappresenta un risultato storico per l'Asl di Avellino e per l'intera provincia. - afferma il direttore generale Ferrante - Ciò consentirà di offrire una rissta concreta ed efficace ai pazienti oncologici, garantendo un servizio all'avanguardia ai cittadini e andando a coprire il fabbisogno dell'intera provincia.

"Vigileremo affinché la tempistica stabilita da contratto venga rispettata. Fin dall'insediamo di questa direzione strategica abbiamo inteso mettere al centro il paziente e le sue necessità. Con il servizio di radioterapia andremo ad arricchire l'offerta ospedaliera presso il presidio di Ariano Irpino, offrendo ai cittadini la possibilità di accedere a cure fondamentali e all'avanguardia - continua il direttore generale – e evitando che chi ha bisogno di effettuare terapie salvavita debba rivolgersi ad altre strutture ospedaliere lontano dalla propria abitazione.

Per la provincia di Avellino l'attivazione della radioterapia rappresenta un risultato importante e significativo, ancora più importante anche in considerazione della particolare fragilità dei pazienti a cui è rivolto per i quali l'azienda intende porre la massima attenzione”.