Aggressioni al Pronto Soccorso, Cusano: situazione inaccettabile ad Avellino Il caso delle aggressioni ai sanitari

Il presidente dell' Ordine delle Professioni Infermieristiche di Avellino, Rocco Cusano esprime la sua soliderita ai colleghi e ai Medici del pronto soccorso del Moscati per le vili aggressioni subite in questi ultimi giorni. Un fenomeno deprecabile e preoccupante a cui é necessario mettere immediatamente un freno. La misura è colma!

Da qui l'appello che lanciamo alle Aziende affinché vengano rafforzate le misure di sicurezza e di prevenzione all'interno dei pronto soccorso. "I colleghi già sopraffatti dai carichi di lavoro intensi, sopperendo oramai quotidianamente alla carenza di personale e ai deficit organizzativi, si ritrovano adesso anche a fare i conti con la paura di essere aggrediti. Tutto ciò è inaudito, gli infermieri vogliono fare gli infermieri, vogliono fare soltanto il lavoro per il quale hanno studiato, rispondere ai bisogni dei pazienti, prenderli in carico e prestargli la necessaria assistenza.

Se non riusciamo a migliorare le condizioni di lavoro rischiamo di assistere come già sta avvenendo in altre realtà ad una fuga di medici e infermieri dai pronto soccorso."