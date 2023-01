Morte Lucia Furno, il dolore del marito: "Amore mio, perdonami" Morte dottoressa Lucia Furno, l'accusato patteggia. Il dolore del dottore Pasquale Porcile

"Amore mio, perdonami, neanche da morta sono riuscito a difenderti. Il tuo assassino gongola, non farà neanche un giorno di galera. Questa nazione non è fatta per le persone oneste e perbene, le leggi proteggono solo i delinquenti. Perdonami amore mio!", queste sono le parole del dottore Pasquale Porcile, marito della dottoressa Lucia Furno, morta un anno fa a Mercogliano, dopo essere stata investita, in strada, mentre lasciava il suo studio medico.

Lo sfogo del marito

Sul social tutto il dolore del Dottore Pasquale Porcile, che si sfoga dopo aver saputo che per l’investitore della donna, è stato chiesto e ottenuto il ppatteggiamento.

Il responsabile, il patteggiamento

"La legge è uguale per tutti, ma come fa ad essere uguale per tutti, se l'assassino può patteggiare il minimo della pena e la parte offesa non può opporsi? Mi sa che in Italia le leggi sono fatte per proteggere i delinquenti. È questa la ragione per cui da ogni parte del mondo la peggiore specie di delinquenti viene in Italia". Continua Porcile, ricordando il dramma del suo lutto, la perdita della sua adorata moglie Lucia.

Il dramma della dottoressa Furno

L’Avvocato Danilo Iacobacci, legale di fiducia del proprietario del veicolo che ha investito la Dottoressa Lucia Furno, avvenuta a Mercogliano nel 2022, ha chiesto e ottenuto il patteggiamento per il suo assistito. Il difensore e procuratore speciale (come da nomina e procura in atti) ha chiesto venisse applicata la pena finale di anni 3 e mesi 3 di reclusione. I congiunti della dottoressa, invece, sono difesi dagli avvocati Pasquale, Elisabetta ed Alberto Acone.

L'investimento mortale

La Dott.ssa Lucia Furno, fu travolta mentre attraversava le strisce pedonali di Via R. Marconi a Mercogliano la sera del 21 febbraio 2022. L’automobilista che ha investito la dottoressa, un 55enne di Mercogliano, fu raggiunto da una notifica di indagini a suo carico. Le indagini furono condotte dai Pubblici Ministeri Teresa Venezia e Vincenzo Toscano.