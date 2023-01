Avellino, lezioni nel gelo: gli alunni protestano. La preside scrive al Comune Giacobbe: c'è stato un nuovo sopralluogo, problemi risolti

Scuola Cocchia nel gelo, gli alunni fanno lezione con le coperte in classe ad Avellino. Il non corretto funzionamento dei sistemi di riscaldamento della scuola media in via Tuoro Cappuccini, rende fredde le lezioni per alunni e docenti, nelle classi di un piano del popoloso istituto. A far scattare la segnalazione i genitori, alle prese con il disservizio per i propri figli.

Giacobbe: problema risolto

Il delegato all'Istruzione Giuseppe Giacobbe in una nota stampa assicura: "Il malfunzionamento dell’impianto alla scuola “Cocchia”, che ha interessato 5 classi sull’intero plesso, è stato causato da un fenomeno di depotenziamento di alcuni caloriferi e non a guasti alla caldaia. L’amministrazione si è mossa ad horas e il problema è stato risolto questa mattina. Rispetto al problema alla scuola dell’infanzia “G. Rodari”, invece, per favorire l’innalzamento delle temperature, è stato deciso di lasciare i riscaldamenti in funzione 24 ore su 24. Nel caso in cui le temperature non dovessero raggiungere gli standard richiesti, comunque, l’amministrazione si adopererà con tempestive soluzioni alternative, già individuate".

Infatti, ieri la dirigente scolastica della Cocchia, Silvia Gaetana Mauriello, ha scritto al sindaco di Avellino, Gianluca Festa, per «sollecitare la soluzione al problema del riscaldamento».

Nella missiva, la preside aveva fatto sapere: «A seguito di varie segnalazioni scritte e verbali di mancato funzionamento dei termosifoni da parte della scrivente si prega di voler provvedere a una soluzione definitiva del problema dei riscaldamenti del plesso e dell'annessa palestra con interventi urgenti sulla caldaia o sull'impianto se il caso lo richiede. Si precisa che, sin dallo scorso anno scolastico, sono stati richiesti interventi di manutenzione così come si da quando ha avuto inizio l'accensione dei riscaldamenti, è stato fatto anche quest'anno, senza ottenere una soluzione definitiva ma solo accomodamenti temporanei».

Forse una manomissione della caldaia

Lo scorso venerdì c’era stato un sopralluogo nell’istituto di Tuoro Cappuccini di tecnici comunali con quelli di una ditta specializzata. Ieri un altro sopralluogo, che ha visto in prima linea lo stesso Giacobbe. L'impianto di riscaldamento sarebbe funzionante. Il guasto riguarderebbe soltanto il terzo piano dove, a quanto pare, qualcuno potrebbe aver manomesso la caldaia.