Solo 2 contagi, covid ai minimi storici in Irpinia: verso la fine dell'emergenza Un positivo a Nusco e un altro a Sirignano. E' record in positivo

Un positivo a Nusco e un altro a Sirignano. E' record in positivo per l'emergenza sanitaria in provincia di Avellino, che sembra rientrare, progressivamente . Nel corso delle ultime settimane l'abbassamento del numero dei casi è stato sequenziale. Un dato positivo, ma che comunque non conforta completamente gli esperti. Dati alla mano sono stati 480 i tamponi processati. Solo due i casi accertati. Ed è minimo storico in quasi tre anni di pandemia. I sindaci, però, invitano sempre alla cautela come i vertici dell'azienda sanitaria.