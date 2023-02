Tunnel, l'ultima parola al Provveditorato Opere pubbliche: poi l'apertura Ma tra gli avellinesi resta tanto scetticismo sull'opera

Metro leggera e tunnel, le incompiute di Avellino fanno ancora discutere. Da Palazzo di Città fanno sapere che manca davvero poco all'avvio della nuova filovia e all'apertura del sottopasso di piazza Garibaldi ma tra i cittadini resta tanto scetticismo, soprattutto per i tempi biblici del tunnel.

Ormai da mesi anche la segnaletica è pronta, anche con tanto di sbarra per bloccare il traffico in caso di incidenti sotto la galleria ma dal Comune non c'è ancora una data di apertura anche se – informano - tutta la documentazione è stata inviata al Provveditorato delle Opere pubbliche per il via libera definitivo.

Un'opera che ha inanellato rinvii su rinvii. Sembrava ormai tutto pronto da mesi, sembrava che il problema fosse l'installazione di una cabina Enel per l'approvvigionamento energetico ma ora pare sia stato superato anche questo ostacolo.

E nella zona di piazza Garibaldi si conoscono anche tante storie legate al tunnel e a questi 15 anni di lunga gestazione.

Renato D’Argenio e la sua cartoleria Punto Contabile qui hanno visto passare generazioni di studenti nel suo negozio ma ha anche visto tanti suoi colleghi abbassare le saracinesche dei negozi proprio per le lungaggini burocratiche del tunnel. Insomma lavori infiniti che hanno condizionato anche la vita commerciale della città.