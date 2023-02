Uila: Firmato il contratto di secondo livello alla De Matteis agroalimentare Continua il processo di stabilizzazione già iniziato col precedente accordo di secondo livello

Soddisfazione della Uila e della rispettiva Rsu Umberto Albanese e Raffaele Stanco, per il contratto di secondo livello sottoscritto, che grazie alla crescente qualità delle relazioni sindacali, hanno consentito di portare a casa un ottimo risultato, sia in termini economici per i lavoratori che occupazionali per il territorio .

Viene sancito un premio legato ad obiettivi per i circa 250 dipendenti, che va da un minimo di 9.000,00 euro fino ad un massimo di 9.900,00 nel quadriennio per ogni lavoratore, rasentando quasi 2 mensilità aggiuntive annue .

Inoltre, si beneficerà di un credito di euro 30 mensili per acquisto cibo e bevande all’interno dell’azienda nelle 8 ore di lavoro .

Oltre a ciò, viene istituita una indennità di funzione pari ad euro 80 mensile, per quei lavoratori che saltuariamente ed in modo discontinuo, svolgono mansioni superiori .

Continua il processo di stabilizzazione già iniziato col precedente accordo di secondo livello, prevedendo ulteriori minime stabilizzazioni di 20 lavoratori, senza escludere nuove assunzioni .

Particolare è l’attenzione alla “Persona” che , nel quadro dell’obiettivo “inforuni zero” rafforza la formazione finalizzata per la diffusione della cultura della sicurezza.

Si conferma lo strumento della formazione quale leva per la crescita professionale, tecnica e personale anche alla luce della introduzione dei nuovi processi tecnologici.

La Uila unitamente alla propria Rsu, attraverso il segretario generale Antonio De Lillo esprime soddisfazione per l’intesa raggiunta e fa un plauso alla De Matteis, che continua a credere ed investire nel proprio territorio, valorizzando le risorse che esso offre e contribuendo a mettere un freno allo spopolamento delle nostre aeree .