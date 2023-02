Neve, Laceno sotto zero: sarà week end artico: gatto delle nevi e quad in azione Tanta neve sull'Altopiano: i vigili del fuoco pronti per l'emergenza

Prove speciali per i mezzi dei vigili del fuoco sull'Altopiano del Laceno, per la neve, che copiosa si è depositata sul territorio. Week end artico in arrivo in provincia di Avellino e i caschi rossi praticano la prevenzione, per ogni caso di rischio e rischiesta di soccorsi.

Mezzi speciali pronti

"In considerazione delle avverse condizioni meteorologiche della stagione in corso, caratterizzate anche da copiose nevicate, i Vigili del Fuoco di Avellino hanno organizzato nel periodo dal 30 gennaio al 10 febbraio, un’attività di addestramento in ambiente innevato tenutasi sull’Altopiano del Laceno nel Comune di Bagnoli Irpino. Questa attività esercitativa si è resa necessaria al fine di verificare l’efficienza di alcuni mezzi in dotazione, quali “gatto delle nevi”, il “quad” e la "motoslitta", nonché consentire l’addestramento del personale autista specializzato all’uso di detti mezzi" spiegano i referenti dei caschi rossi.

Temperature sotto zero e lago ghiacciato

Anche i rersponsabili della pagina social del Laceno spiegano: Dopo le nevicate continue della giornata di ieri, un meritato ringraziamento agli operatori che stanno e hanno garantito la viabilità lavorando tutta la notte. Lavoro incessante dei mezzi spazzaneve e questa mattina la strada, nonostante vento, neve e ghiaccio si presenta così. Ricordiamo sempre che, fino al 25 aprile si viaggia con catene a bordo e o con pneumatici da neve". Le temperature in Alta Irpinia sono artiche.

"Si apre con un bel paesaggio invernale la giornata odierna anche sul Partenio e sulla fascia pedemontana. Stanotte, all’Osservatorio è caduto un altro cm di neve fresca, che si somma ai 2 della giornata di ieri.

La calabrosa è presente dai 1000-1100 m di quota. I venti soffiano in maniera burrascosa da NNE. Le raffiche più intense, all’Osservatorio, hanno toccato picchi di 43 nodi". Spiegano dall'Osservatorio di Montevergine.