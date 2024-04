Playoff Serie C: il tabellone completo con i verdetti per i tre gironi Gli effetti della classifica con le prime sfide e come si legano le posizioni ai turni successivi

Nella serata di ieri è terminata ufficialmente la stagione regolare della Serie C 2023/2024. Sabato il girone C, domenica quelli A e B ed ecco i verdetti verso gli spareggi promozione e quelli salvezza. Sempre in attesa del ricorso del Taranto nel raggruppamento meridionale, che porterà allo slittamento del calendario e che può determinare modifiche anche agli equilibri nella post-season, sono stati definiti gli accoppiamenti per il primo turno della fase a girone dei playoff e i match playout. Nel secondo turno della fase a girone la squadra già qualificata affronterà la peggior classificata delle squadre rimaste in corsa. Le teste di serie del primo turno della fase nazionale sono Vicenza, Carrarese, Benevento, Catania e la miglior classificata del secondo turno della fase a girone. Le teste di serie del secondo turno della fase nazionale sono Padova, Torres, Avellino e la miglior classificata del primo turno della fase nazionale. Nella final four, ovvero dalle semifinali in poi, non ci sarà più valore garantito dal piazzamento nella classifica della stagione regolare.

I verdetti

Girone A

Promozione: Mantova

Secondo turno fase nazionale: Padova

Primo turno fase nazionale: Vicenza

Secondo turno fase del girone: Triestina

Fase del girone: Atalanta U23, Legnago Salus, Giana Erminio, Pro Vercelli, Lumezzane, Trento

Playout: Novara, Fiorenzuola

Retrocessione: Pro Sesto, Alessandria

Girone B

Promozione: Cesena

Secondo turno fase nazionale: Torres

Primo turno fase nazionale: Carrarese

Secondo turno fase del girone: Perugia

Fase del girone: Gubbio, Pescara, Juventus Next Gen, Arezzo, Pontedera, Rimini

Playout: Vis Pesaro, Recanatese

Retrocessione: Fermana, Olbia

Girone C

Promozione: Juve Stabia

Secondo turno fase nazionale: Avellino

Primo turno fase nazionale: Benevento, Catania*

Secondo turno fase del girone: Casertana

Fase del girone: Taranto, Picerno, Audace Cerignola, Giugliano, Crotone, Latina

Playout: Potenza, Monopoli, Virtus Francavilla, Monterosi Tuscia

Retrocessione: Brindisi

* Coppa Italia di Serie C

Primo turno fase del girone (gara unica)

Atalanta U23 - Trento

Legnago Salus - Lumezzane

Giana Erminio - Pro Vercelli

Gubbio - Rimini

Pescara - Pontedera

Juventus Next Gen - Arezzo

Taranto - Latina

Picerno - Crotone

Audace Cerignola - Giugliano

Playout (andata e ritorno)

Fiorenzuola - Novara

Recanatese - Vis Pesaro

Monterosi Tuscia - Potenza

Virtus Francavilla - Monopoli