Il calvario di Arianna: Senza cure mi condannate ai dolori e la sclerosi avanza Tre sedute di fisioterapia garantite dall'Aias ma il problema della presa in carico dell'Asl resta

Tre cicli di fisioterapia, una settima di assistenza grazie all’Aias. Continua in Irpinia la mobilitazione per Arianna Rosa, la docente affetta da sclerosi multipla rimasta senza assistenza dell’Asl, ormai da un anno. Si lavora per la presa in carico presso l'azienda della donna, affetta da sclerosi e il sindaco di Mercogliano Vittorio D’Alessio rassicura sull’impegno del manager Ferrante . Ma intanto solo grazie all’Aias da qualche giorno Arianna ha ripreso le preziose cure. Il Coordinamento Campano del Movimento Italiano dei Disabili, con la preside e docenti dell’Ic di Mercogliano dove Arianna lavora hanno incontrato la stampa per tenere alta l’attenzione sul caso. "Solo con la fisioterapia, io come tantissimi altri malati, possiamo sopravvivere, evitando un ulteriore peggioramento. - spiega Arianna -. La fisioterapia permette di ridurre i dolori e tenere attivo il sistema muscolare. Mi servirebbe ogni giorno, ho bisogno di assistenza altrimenti la mia malattia peggiorerà. Dico grazie al commissario Aias che di tasca sua mi ha consentito tre sedute. Mi auguro che la mia storia sia di monito a chi amministra, perchè sono migliaia le persone che vivono la mia stessa situazione".