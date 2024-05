Avellino, tenta il suicidio per amore: 34enne salvato dai poliziotti Stamane in via Tedesco: il giovane uomo era a cavalcioni sulla ringhiera pronto a lasciarsi cadere

Nella prima mattinata di oggi, 14 maggio 2024, gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in via Francesco Tedesco ad Avellino, per segnalazione di persona con intenti suicidari. Sul posto gli hanno trovato un uomo, trentaquattrenne, il quale si trovava a cavalcioni sulla ringhiera del balcone della sua abitazione con chiari propositi suicidari per motivi sentimentali. Nella circostanza i poliziotti, accedendo, con prontezza e tempestività, dal balcone contiguo dei vicini di casa, hanno afferrato l’uomo, mettendolo in sicurezza, impedendo che ponesse in essere l’intento suicidario. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo presso l’Ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino per le cure del caso.