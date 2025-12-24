Nusco, auto finisce in un precipizio in zona Campo: il bilancio è di due feriti Indagini in corso per ricostruire la dinamica dello spaventoso incidente

di Paola Iandolo

Vigilia movimentata per due occupanti di un' auto finita in un precipizio in zona Campo a Nusco. Sul posto i vigili del fuoco che hanno dovuto recuperare il veicolo con una autogru. Sul posto anche la Polizia e ben due ambulanze per soccorrere i malcapitati. L'incidente si è verificata in Zona Campo poco fa. Al momento sembra che i due occupanti non abbiano riportato conseguenze gravi. Indagini in corso per ricostruire la dinamica del sinistro e le cause alla base della perdita di controllo dell'automobile.