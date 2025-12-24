Sarà un Natale ancora più triste ad Ariano senza di te: ciao Pina Solo pochi giorni fa aveva scritto un messaggio commovente a tutti convinta di non farcela

Ha lottato con dignità, coraggio e rassegnazione fino all'ultimo, contro l'avanzare di quel male che purtroppo non è riuscita a sconfiggere nonostante la sua grande forza e determinazione. Consapevole di non farcela a festeggiare questo Natale, aveva solo pochi giorni fa, scritto un commovente messaggio a tutti:

"Voglio ringraziare le decine e decine di persone che mi sono vicine. Ed io che ero convinta di essere antipatica a tutti e ciò vuol dire tanto, vuol dire non aver mai seminato tempesta tuttavia, non dimenticherò.

Sto molto molto male e non so se ce la farò ecco perché voglio salutarvi prima e dirvi grazie ancora una volta con immutabile affetto e stima.

Grazie a tutti coloro che mi sono vicini in ogni istante della mia sofferta vita, dono ad ogni malato il mio dolore affinché nessuno debba patire. Buon Natale".

E sarà purtroppo un Natale senza Pina Scarpellino, 68 anni ad Ariano Irpino, stimata professionista e ricordata in città come una delle voci più belle della mitica cine radio sud negli anni 80-90. Ma non solo. Pina era anche una volontaria e donatrice silenziosa. Amava gli animali e ha combattuto a sue spese per salvare tanti cani abbandonati. Ne siamo testimoni delle sue azioni.

Ma è stata anche una combattente per la legalità e la salvaguardia dei diritti dei cittadini. Aveva un grande desiderio, quello di risolvere l'annosa questione di rione Valle e Santo e Santo Stefano, uno degli scandali più grandi della città. Non c'è stato il tempo.

Si era detta molto preoccupata di fronte al crescente numero di suicidi negli ultimi anni ad Ariano Irpino: "Cerchiamo di guardarci intorno con maggiore sensibilità per scovare disagi e fragilità". Le sue parole.

L'annuncio del movimento forense Benevento

Il movimento forense di Benevento esprime profondo cordoglio per la scomparsa della collega Pina Scarpellino, persona stimata, amica sincera, professionista straordinaria.

Pina ha affrontato la malattia con coraggio, dignità e una forza che resterà esempio per tutti noi.

La sua passione per la professione, il suo impegno e la sua umanità lasciano un vuoto grande nella nostra comunità forense.

Ci stringiamo con affetto alla famiglia e a quanti le hanno voluto bene, condividendo il dolore di questa perdita così ingiusta. Ciao Pina, il tuo esempio continuerà a camminare con noi.

Lascia il marito Angelo Azzolini. La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria fratelli Sanzio in località Tranzano ad Ariano Irpino. Orario visite (8.30-12.30 - 14.30-19.30). I funerali si svolgeranno venerdì 26 dicembre alle ore 15.30 nella chiesa di San Pietro Apostolo in via Guardia.