Grottaminarda: scambio di auguri nella sala giunta del comune Il sindaco: "Siamo una grande famiglia impegnata all'unisono per il bene della collettività"

Il sindaco, Marcantonio Spera, gli amministratori ed il segretario generale Francesco Maietta, hanno colto l'occasione del brindisi beneaugurale per rivolgere un ringraziamento a dipendenti e collaboratori dell'ente per questo intenso anno di lavoro.

"Una grande famiglia impegnata all'unisono per il bene della collettività che si ritrova per gli auguri di Natale, momento di condivisione proprio come in ogni altra famiglia.

Il 2025 è stato un anno complesso fatto di sfide, di attività che hanno richiesto impegno, dedizione e grande collaborazione tra amministratori e dipendenti, ma che porterà i suoi frutti. E naturalmente tanto ancora c'è da fare, tanti i progetti da portare avanti con determinazione e senso del dovere".