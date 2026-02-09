Avellino senza Missori con il Frosinone: ripartenza immediata dopo Monza Esordio il 12 settembre dopo l'arrivo in prestito, l'esterno è sempre stato impiegato da Biancolino

Sarà ripresa immediata per l'Avellino, reduce dalla rimonta subita a Monza dopo il gol di Biasci al 53' con i lupi ribaltati dalla rete di Cutrone al 68' e dal rigore trasformato da Pessina al minuto 86. Alle scelte iniziali che hanno garantito un undici solido si legano quelle della ripresa che non hanno sortito gli effetti sperati, ma va rimarcata la qualità e la profondità della rosa brianzola, più pronta e costruita per puntare al ritorno immediato in massima serie. Subito un ottimo Le Borgne in mediana per andare oltre l'assenza di Palmiero, costretto alla panchina per un fastidio muscolare nella scorsa settimana. Bene Besaggio, meno Palumbo all'U-Power Stadium. Biasci è continuo nella soluzione offensiva, Patierno porta a un equilibrio utile nello sviluppo gara, Missori e Sala confermano passo e qualità. L'esterno ex Como ha firmato l'assist per Biasci leggendo il recupero e aprendo alla verticalizzazione del vantaggio irpino, ma ha pagato dazio nello scontro con Ciurria che poco dopo ha crossato per Cutrone, autore del pari vincendo di testa su Simic. Nel finale il tocco irregolare di Fontanarosa ha aperto alla trasformazione di Pessina che ha spiazzato un Daffara protagonista in Brianza.

Cancellotti sulla fascia destra

L'Avellino riparte con una nuova sfida complicata nel mirino. Mercoledì (ore 20) i lupi ospiteranno il Frosinone che è stato superato in classifica proprio dal Monza, ora secondo. Biancolino non potrà contare su Missori, in panchina a Modena e poi sempre titolare dall'esordio avvenuto nella terza giornata di campionato con il Monza al "Partenio-Lombardi". Nei secondi finali l'esterno destro ha rimediato il quinto giallo in campionato e salterà il turno infrasettimanale. Cancellotti agirà presumibilmente sulla fascia destra come nell'esordio nel torneo allo "Stirpe" nel caso di conferma del 3-5-2. Palmiero sarà rivalutato e potrebbe tornare davvero a disposizione anche se Le Borgne si è espresso subito su alti ritmi. Sounas sarà ancora out come Kumi, Izzo e Favilli. Biancolino spera nel cambio di passo di alcune pedine, in particolar modo di Tutino, decisivo nel primo match del 2026, ma ancora lontano dai numeri espressi in Cadetteria negli scorsi anni.