Unicusano Avellino Basket: vittoria a Rimini (96-101) Dole Basket battuta dopo un ottimo primo tempo dei biancoverdi

L'Unicusano Avellino Basket ha superato la Dole Basket Rimini con il risultato di 96-101 nella ventiseiesima giornata del campionato di Serie A2. La squadra irpina domina il match nel primo tempo, chiuso sul 58-45, ma rischia nella ripresa con il 22-16 in favore dei romagnoli nel terzo periodo. Controllo nell'ultima frazione per l'Avellino Basket con il 29-27. Dell'Agnello è il miglior realizzatore dei biancoverdi con 20 punti e guida la squadra di coach Di Carlo alla vittoria con i 19 punti di Lewis e i 17 di Mussini. A Rimini non bastano i 25 punti di Denegri e i 23 di Marini.

Il tabellino

LNP Serie A2

Ventiseiesima Giornata

Dole Basket Rimini - Unicusano Avellino Basket 96-101

Parziali: 27-24, 18-34, 22-16, 29-27

Rimini: Davide Denegri 25 (3/4, 5/12), Pierpaolo Marini 23 (5/7, 2/4), Giovanni Tomassini 12 (0/2, 2/7), Gora Camara 10 (1/4, 0/0), Ivan Alipiev 9 (3/4, 1/3), Alessandro Simioni 9 (1/3, 2/4), Gerald Robinson 5 (2/5, 0/1), Stefano Saccoccia 2, Giacomo Leardini 1, Assane Sankare (0/0, 0/1), Luca Pollone, Mattia Ruggeri

Avellino: Giacomo Dell'Agnello 20 (6/9, 0/1), Jaren Lewis 19 (5/9, 0/1), Federico Mussini 17 (1/3, 5/10), Andrea Zerini 12 (3/3, 2/3), Lucas Fresno 10 (0/0, 2/2), John Watson Chandler III 8 (3/6, 0/2), Alexander Cicchetti 8 (1/4, 0/0), Mikk Jurkatamm 7 (0/1, 2/4), Giacomo Donati, Giovanni Pini